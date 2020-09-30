Офис президента Украины не понимает, что распродажу собственности и территорий нельзя назвать «инвестициями». Об этом экономист Александр Дудчак сказал в интервью изданию Украина.ру

На Украине осенью заработает Инвестиционный офис - Зеленский © скриншот видео Украина • РУ

По мнению Дудчака, дальше разговоров дело не пойдет, так как для людей, разбирающихся в экономике и инвестициях, очевидно, что никто не будет инвестировать в страну с неопределенным будущим и неопределенными географическими контурами.

«Они просто неправильно трактуют понятие "инвестиции". Если вы распродаете собственность и территории, то это нельзя назвать "инвестициями"», — сказал эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал начало работы Инвестиционного офиса в конце сентября. По его словам, первый план на 18 месяцев быстрых инвестиций в размере $7 млн (197,75 млн рублей) уже согласован.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.