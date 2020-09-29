Утром 27 сентября на границе Азербайджана с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую Баку считает своей территорией, оккупированной Арменией, начались активные боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта. Турция поддержала Азербайджан, Россия и другие страны призвали остановить кровопролитие в регионе.
Эксперт отметил, что это обострение произошло как раз в тот момент, когда внутриполитический кризис в Белоруссии постепенно начал стихать.
«Сейчас стихнет Карабах — начнется дискотека в Грузии с парламентскими выборами. Вы же видите, что там за идеология у половины партий. Отпляшут грузины — начнут молдаване плясать, у них там президентские выборы. Закончится Бессарабия — начнутся выборы в США», — прогнозирует Гаспарян.
Политолог добавил, что Россия всегда выступала за мир и хорошие отношения и с Баку, и с Ереваном, однако политические элиты Армении и Азербайджана этого мира не хотят.
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