Новое обострение в Карабахе выгодно всем геополитическим противникам России, поскольку оно отвлекает дипломатический ресурс Москвы. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Гаспарян в прямом эфире расскажет о конфликте Армении и Азербайджана

Эксперт отметил, что это обострение произошло как раз в тот момент, когда внутриполитический кризис в Белоруссии постепенно начал стихать.

«Сейчас стихнет Карабах — начнется дискотека в Грузии с парламентскими выборами. Вы же видите, что там за идеология у половины партий. Отпляшут грузины — начнут молдаване плясать, у них там президентские выборы. Закончится Бессарабия — начнутся выборы в США», — прогнозирует Гаспарян.

Политолог добавил, что Россия всегда выступала за мир и хорошие отношения и с Баку, и с Ереваном, однако политические элиты Армении и Азербайджана этого мира не хотят.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.