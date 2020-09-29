«Неясно, когда строительные работы по газопроводу "Северный поток – 2" из России в Германию будут возобновлены», — отмечает агентство со ссылкой на топ-менеджера Uniper.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть все рычаги для того, чтобы не допустить завершения проекта.
Прокладку «Северного потока – 2» планировали завершить в конце 2019 года, однако из-за введенных США санкций европейские подрядчики вышли из проекта.
Остается недостроенным участок газопровода протяженностью около 160 км. Из-за санкций США европейские страховщики отказываются страховать проект.
Согласно разрешению, выданному Данией на прокладку СП-2 в своих территориальных водах, сотрудничество с европейской страховой компанией является обязательным условием.