В данный момент совершенно неясно, когда продолжится работа над газопроводом «Северный поток – 2», сказал член правления одного из финансовых партнеров проекта немецкой компании Uniper Ник ден Холландер. Его слова приводит РИА Новости 29 сентября

«Неясно, когда строительные работы по газопроводу "Северный поток – 2" из России в Германию будут возобновлены», — отмечает агентство со ссылкой на топ-менеджера Uniper.

Последний довод. Трамп бросил американских солдат на борьбу с «Северным потоком — 2» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть все рычаги для того, чтобы не допустить завершения проекта.

Прокладку «Северного потока – 2» планировали завершить в конце 2019 года, однако из-за введенных США санкций европейские подрядчики вышли из проекта.

Остается недостроенным участок газопровода протяженностью около 160 км. Из-за санкций США европейские страховщики отказываются страховать проект.

Согласно разрешению, выданному Данией на прокладку СП-2 в своих территориальных водах, сотрудничество с европейской страховой компанией является обязательным условием.