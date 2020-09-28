Турция в данный момент не видит необходимости отправлять в зону конфликта в Нагорном Карабахе своих военных и вооруженные отряды подконтрольной Анкаре сирийской оппозиции, сказал советник президента страны Ясин Актай. Его слова приводит РИА Новости 28 сентября

Посол Армении в России Вардан Тоганян ранее заявил, что Турция уже перебросила боевиков из Сирии в Нагорный Карабах, и они уже принимают участие в военных действиях в непризнанной республике.

«Думаю, что Турция не будет участвовать со своей военной силой, необходимости в этом нет, технической поддержки достаточно. Но если понадобится, то дорога открыта», — цитирует агентство слова Актая.

Конфликт в Закавказье: Баку и Ереван снова сражаются за Нагорный Карабах © РИА Новости, Каро Саакян | Перейти в фотобанк

Актай утверждает, что Анкара не видит необходимости в привлечении сирийских боевиков в боевые действия в НКО.

«Зачем Турции отправлять сирийских бойцов? В этом необходимости нет», — заявил Актай.

27 сентября власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

В непризнанной республике, Армении и части регионов Азербайджана введено военное положение.

Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.