Посол Армении в России Вардан Тоганян ранее заявил, что Турция уже перебросила боевиков из Сирии в Нагорный Карабах, и они уже принимают участие в военных действиях в непризнанной республике.
«Думаю, что Турция не будет участвовать со своей военной силой, необходимости в этом нет, технической поддержки достаточно. Но если понадобится, то дорога открыта», — цитирует агентство слова Актая.
Так последний ответил на вопрос, способна ли Анкара напрямую вмешаться в конфликт между Баку и Ереваном с использованием своей военной силы.
Актай утверждает, что Анкара не видит необходимости в привлечении сирийских боевиков в боевые действия в НКО.
«Зачем Турции отправлять сирийских бойцов? В этом необходимости нет», — заявил Актай.
27 сентября власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
В непризнанной республике, Армении и части регионов Азербайджана введено военное положение.
Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.