Российский оппозиционер Алексей Навальный подтвердил информацию о своей встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в клинике «Шарите», однако опроверг, что визит был секретным, как об этом ранее написало немецкое издание Spiegel. Свой комментарий блогер написал в Twitter 28 сентября

В публикации Spiegel говорилось, что визит канцлера — это «знак» для России о том, что «Берлин не уступит в этом деле и выяснит правду». Встречу издание назвало секретной.

«Встреча была, но не стоит называть ее "секретной". Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице», — написал Навальный.

Меркель тайно посетила Навального — Spiegel © REUTERS, Courtesy of Instagram @NAVALNY

Ему стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва, борт был экстренно посажен в Омске.

Российские врачи пришли к выводам, что у политика нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — и кому.

Позднее блогера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы выявили отравление «Новичком».

При этом Берлин отказался предоставить доказательства и назвать лаборатории, где выявили якобы отравляющее вещество.

Алексей Навальный находился в медикаментозной коме более 20 дней, а когда пришел в себя, написал пост в Instagram, где рассказал, что «пока еще ничего не умеет», а уже 23 сентября был выписан.