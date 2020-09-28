В публикации Spiegel говорилось, что визит канцлера — это «знак» для России о том, что «Берлин не уступит в этом деле и выяснит правду». Встречу издание назвало секретной.
«Встреча была, но не стоит называть ее "секретной". Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице», — написал Навальный.
Известие о том, что Навальный госпитализирован в Омске, появилось в СМИ 20 августа.
Ему стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва, борт был экстренно посажен в Омске.
Российские врачи пришли к выводам, что у политика нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — и кому.
Позднее блогера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы выявили отравление «Новичком».
При этом Берлин отказался предоставить доказательства и назвать лаборатории, где выявили якобы отравляющее вещество.
Алексей Навальный находился в медикаментозной коме более 20 дней, а когда пришел в себя, написал пост в Instagram, где рассказал, что «пока еще ничего не умеет», а уже 23 сентября был выписан.