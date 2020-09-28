Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится в своеобразной трубе, в которой он может двигаться только вперед, по пути эскалации противостояния со всеми, кто не хочет, чтобы он оставался у власти. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Лукашенко, несмотря ни на что, продолжает давить на болевые точки России © РИА Новости, Нина Зотина

А Россию, по его словам, Лукашенко шантажирует путем давления на несколько болевых точек, среди которых, например, энергетический транзит через территорию Белоруссии.

«Недаром перед переговорами в Сочи он неожиданно заявил, что договорился с Польшей о реверсе нефти через нефтепровод «Дружба». С чего бы? Он же только что ругал весь Запад, говорил, что поляки хотят отнять у него Гродно, войска двигают к восточным границам, и вдруг он договаривается с ними о реверсе нефти. Это был недвусмысленный сигнал, что весь этот энерготранзит находится у него в заложниках», — пояснил Безпалько.

Ни Россия, ни системообразующие корпорации не могут себе позволить остановку транзита, репутационные, имиджевые и финансово-экономические, и Лукашенко идет на такого рода шантаж ради сохранения личной власти, добавил политолог.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.