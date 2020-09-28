Ранее американские стратегические бомбардировщики В-52Н, способные нести ядерное оружие, вошли в воздушное пространство Украины. В Киеве пояснили, что полет проходит в рамках международного сотрудничества в сфере безопасности, а также как демонстративный акт в сторону России, которая признана на Украине «страной-агрессором».
Россия не может допустить, чтобы с территории соседней страны исходила такая угроза, подчеркнул эксперт.
«Поэтому, когда американцы провели этот маневр и когда британский десант высадился на территории Украины, — они подписали смертный приговор "майдановской" Украине"», — убежден Кедми.
Специалист добавил, что Украина нужна США и их союзникам лишь в качестве инструмента в геополитическом противостоянии с Россией, в результате чего Украина оказалась в финансовой кабале, с уничтоженной промышленностью и под внешним управлением.