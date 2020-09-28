В 2020 году под видом учений Украина открыла свое воздушное пространство для способных нести ядерное оружие американских стратегических бомбардировщиков В-52Н. Эти события станут ключевыми в судьбе страны. Об этом рассказал израильский военно-политический аналитик Яков Кедми в интервью агентству News-Front

Флирт закончился. Яков Кедми о том, почему Лукашенко не признавал Крым и почему признает теперь © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

Россия не может допустить, чтобы с территории соседней страны исходила такая угроза, подчеркнул эксперт.

«Поэтому, когда американцы провели этот маневр и когда британский десант высадился на территории Украины, — они подписали смертный приговор "майдановской" Украине"», — убежден Кедми.

Специалист добавил, что Украина нужна США и их союзникам лишь в качестве инструмента в геополитическом противостоянии с Россией, в результате чего Украина оказалась в финансовой кабале, с уничтоженной промышленностью и под внешним управлением.