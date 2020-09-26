Работу интернет-компаний, занимающих монопольное положение, в России необходимо подчинить действию российских законов. Об этом сказал советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев

В Совете Федерации в четверг, 24 сентября, состоялось заседание круглого стола на тему «После пандемии: информационные войны в современном мире. Выводы для России». В заседании приняли участие сенаторы, журналисты, руководители ведущих СМИ России, представители МИД РФ, советники президента РФ.

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«Важно перевести эту проблему в правовое поле, потому что сегодня мы не находимся в правовом поле», — сказал Фадеев, добавив, что это не только проблема РФ. Если говорить про Google, то монополией этой компании очень обеспокоены и в Европе.

Он напомнил, что видеохостинг YouTube принадлежит Google, и сообщил, что СПЧ направил письмо относительно причин удаления аккаунтов СМИ в российское отделение корпорации, но в ответ получили отписку. Направили запрос в американскую штаб-квартиру, но понятно, что и оттуда будет примерно такой же ответ: принимаем решения по своим правилам.

Председатель СПЧ отметил, что никто не собирается отчитываться перед российскими СМИ об удалении их аккаунтов, о фактическом запрете присутствия на этих платформах. По его словам, без сомнения, это цензура. А Конституцией РФ цензура запрещена.

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Председатель СПЧ подчеркнул, что эти компании зарабатывают в России деньги, поскольку «в данном случае, товаром являются те пользователи, которые заходят в социальные сети». При этом пользователями ещё и манипулируют.

Участники круглого стола также обсудили меры, необходимые для эффективного противостояния информационным атакам и цензуре, которая стала возможной благодаря монопольному положению ряда медиакомпаний.