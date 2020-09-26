В Совете Федерации в четверг, 24 сентября, состоялось заседание круглого стола на тему «После пандемии: информационные войны в современном мире. Выводы для России». В заседании приняли участие сенаторы, журналисты, руководители ведущих СМИ России, представители МИД РФ, советники президента РФ.
Фадеев отметил важную сторону информационных войн на современном этапе. По его словам, из YouTube удалены сотни аккаунтов российских СМИ, и «речь идёт о миллионах пользователей этих аккаунтов, читателей, зрителей».
«Важно перевести эту проблему в правовое поле, потому что сегодня мы не находимся в правовом поле», — сказал Фадеев, добавив, что это не только проблема РФ. Если говорить про Google, то монополией этой компании очень обеспокоены и в Европе.
Он напомнил, что видеохостинг YouTube принадлежит Google, и сообщил, что СПЧ направил письмо относительно причин удаления аккаунтов СМИ в российское отделение корпорации, но в ответ получили отписку. Направили запрос в американскую штаб-квартиру, но понятно, что и оттуда будет примерно такой же ответ: принимаем решения по своим правилам.
Председатель СПЧ отметил, что никто не собирается отчитываться перед российскими СМИ об удалении их аккаунтов, о фактическом запрете присутствия на этих платформах. По его словам, без сомнения, это цензура. А Конституцией РФ цензура запрещена.
«Хозяйствующие субъекты, приходящие в какую-либо страну, работают по законам этой страны», — подчеркнул Фадеев. Он добавил: «А почему эти гиганты, приходящие в другие страны, работают по своим законам? Это противоречит, вообще-то, нормам, которые сложились в международном праве… на протяжении столетий».
Председатель СПЧ подчеркнул, что эти компании зарабатывают в России деньги, поскольку «в данном случае, товаром являются те пользователи, которые заходят в социальные сети». При этом пользователями ещё и манипулируют.
Участники круглого стола также обсудили меры, необходимые для эффективного противостояния информационным атакам и цензуре, которая стала возможной благодаря монопольному положению ряда медиакомпаний.