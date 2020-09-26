Согласно опросу ВЦИОМ, 43% россиян считают, что Союзное государство как объединение двух стран не нужно, 22% выступают за объединение государств на равноправной основе, а 17% выступают за вхождение Белоруссии в состав РФ.
По словам Дзерманта, в Белоруссии тоже могут быть похожие или коррелирующие цифры.
«Это все нужно учитывать, если мы ставим своей целью дальнейшее развитие союза, чтобы не нарваться на сопротивление. Это нужно делать не с учетом наших желаний и идеалистических представлений о том, как это было 100 лет назад, а с учетом реалий сегодняшнего дня», — подчеркнул он.
Эксперт также отметил, что белорусы и русские в большинстве своем ощущают себя либо как очень близкие народы, либо как один народ. При этом он считает необходимым изучить общественное мнение, чтобы решить проблемы идентичности, которая также влияет на процесс интеграции в рамках Союзного государства.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.