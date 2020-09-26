Дальнейшая интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства, если таковая будет, не может опираться на идеалистические представления 100-летней давности. Об этом главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант сказал в интервью изданию Украина.ру

Розенвайн рассказал, чем рискуют Россия и Белоруссия в Союзном государстве © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

По словам Дзерманта, в Белоруссии тоже могут быть похожие или коррелирующие цифры.

«Это все нужно учитывать, если мы ставим своей целью дальнейшее развитие союза, чтобы не нарваться на сопротивление. Это нужно делать не с учетом наших желаний и идеалистических представлений о том, как это было 100 лет назад, а с учетом реалий сегодняшнего дня», — подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что белорусы и русские в большинстве своем ощущают себя либо как очень близкие народы, либо как один народ. При этом он считает необходимым изучить общественное мнение, чтобы решить проблемы идентичности, которая также влияет на процесс интеграции в рамках Союзного государства.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.