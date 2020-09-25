«Северный поток – 2»: Германия предлагает США «взятку» за отказ от санкций
«Северный поток – 2»: Германия предлагает США «взятку» за отказ от санкций
© AP, Michael Sohn
Как уточняется, призывая к «ослаблению международных санкций» понтифик не пояснил при этом, о каких именно санкциях идет речь, отметив лишь, что подобные санкции «наносят удар в первую очередь по гражданскому населению».

Он также заявил, что Организация объединенных наций должна стать «более эффективным международным вектором в достижении мира».

Папа римский Франциск уточнил, что членам Совета безопасности ООН, в особенности постоянным, следует действовать решительно и сплоченно.

В последнее время Соединенные Штаты Америки стали крайне активно применять санкции не только против различных стран, как, например, Ирана, но и против бизнес-проектов, таких, как «Северный поток 2».