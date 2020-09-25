Как уточняется, призывая к «ослаблению международных санкций» понтифик не пояснил при этом, о каких именно санкциях идет речь, отметив лишь, что подобные санкции «наносят удар в первую очередь по гражданскому населению».
Он также заявил, что Организация объединенных наций должна стать «более эффективным международным вектором в достижении мира».
Папа римский Франциск уточнил, что членам Совета безопасности ООН, в особенности постоянным, следует действовать решительно и сплоченно.
В последнее время Соединенные Штаты Америки стали крайне активно применять санкции не только против различных стран, как, например, Ирана, но и против бизнес-проектов, таких, как «Северный поток 2».