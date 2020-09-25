Папа римский Франциск в ходе своего выступления на Генеральной ассамблее ООН сказал о необходимости ослабления международных санкций, от которых страдает гражданское население. Его слова приводит Интерфакс 25 сентября

«Северный поток – 2»: Германия предлагает США «взятку» за отказ от санкций © AP, Michael Sohn

Он также заявил, что Организация объединенных наций должна стать «более эффективным международным вектором в достижении мира».

Папа римский Франциск уточнил, что членам Совета безопасности ООН, в особенности постоянным, следует действовать решительно и сплоченно.

В последнее время Соединенные Штаты Америки стали крайне активно применять санкции не только против различных стран, как, например, Ирана, но и против бизнес-проектов, таких, как «Северный поток 2».