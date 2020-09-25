Соединенные Штаты находятся в состоянии относительной слабости благодаря усилению России и Китая, и это сильно нервирует Вашингтон, сказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на мультимедийной конференции в студии редакции Украина.ру в Москве 25 сентября

«Это особая слабость, нервозная, злобная, направленная на то, чтобы нанести максимальный политический ущерб противнику. Это неизбежный процесс, не было ни одной империи, которая удержалась бы вечно, это закон человеческого развития», — констатировал Пушков.

Пушков объяснил, почему у США не получается установить однополярный мир © Арина Тихомирова/Украина.ру

Мультимедийная конференция «Фейки и блоки — главные инструменты информационной агрессии против России» прошла в мультимедийной студии редакции Украина.ру 25 сентября.

В мероприятии также принимали участие член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский, шеф-редактор сайта РИА Новости Виктор Мараховский и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский (г. Киев).

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.