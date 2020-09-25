«Это особая слабость, нервозная, злобная, направленная на то, чтобы нанести максимальный политический ущерб противнику. Это неизбежный процесс, не было ни одной империи, которая удержалась бы вечно, это закон человеческого развития», — констатировал Пушков.
По его словам, США пытаются компенсировать эту свою «новую относительную слабость бывшего гегемона», развязывая информационные войны против государств, не желающих подчиняться.
Мультимедийная конференция «Фейки и блоки — главные инструменты информационной агрессии против России» прошла в мультимедийной студии редакции Украина.ру 25 сентября.
В мероприятии также принимали участие член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский, шеф-редактор сайта РИА Новости Виктор Мараховский и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский (г. Киев).
Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.