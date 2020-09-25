Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отрапортовал, что очереди возникли на пункте «Ужгород — Вишне Немецкое» из-за того, что со стороны Словакии сломался сканер.
«Они забирают только пять грузовых транспортных средств в час, это в сутки — 120 транспортных средств», — объяснил Дейнеко.
Президент Украины возмутился, почему этот вопрос нельзя решить, ведь люди «стоят на границе шесть суток».
К разрешению проблемы привлекли МИД, его глава Дмитрий Кулеба заявил, что уже обсудил ситуацию с коллегой из Словакии.
Однако Зеленский напомнил, что нужно разгрузить все пункты пропуска, где на границе наблюдаются очереди.
В соцсетях появлялись видео, где многокилометровая пробка из фур стояла на границе Украины с Белоруссией на пункте Выступовичи.
В таможне это объяснили новыми правилами растаможки, которые требуют больше времени на проверку.