Президент Украины Владимир Зеленский возвращался на Украину из Словакии через пункт пропуска «Ужгород - Вишне Немецкое» и увидел многокилометровые очереди фур. Глава государства возмутился происходящему и потребовал подчиненных решить вопрос, сообщается на сайте Офиса президента 24 сентября

Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отрапортовал, что очереди возникли на пункте «Ужгород — Вишне Немецкое» из-за того, что со стороны Словакии сломался сканер.

«Они забирают только пять грузовых транспортных средств в час, это в сутки — 120 транспортных средств», — объяснил Дейнеко.

Президент Украины возмутился, почему этот вопрос нельзя решить, ведь люди «стоят на границе шесть суток».

К разрешению проблемы привлекли МИД, его глава Дмитрий Кулеба заявил, что уже обсудил ситуацию с коллегой из Словакии.

«Такая растаможка смерти подобна». На украинской границе километровые пробки © biz.liga.net

В соцсетях появлялись видео, где многокилометровая пробка из фур стояла на границе Украины с Белоруссией на пункте Выступовичи.

В таможне это объяснили новыми правилами растаможки, которые требуют больше времени на проверку.