Российские космонавты проявят дружелюбие по отношению к инопланетянам, если встретят их в космосе, хотя у них нет никаких инструкций относительно подобных контактов. Об этом сообщил космонавт Сергей Кудь-Сверчков, передает 24 сентября РИА Новости
«Я думаю, что при встрече с внеземной разумной жизнью, как и при встрече с земной разумной и неразумной жизнью, мы будем проявлять дружелюбие, доброжелательность и внимание, как мы и делаем каждый день», — сказал космонавт.
В октябре он должен отправиться на Международную космическую станцию.
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