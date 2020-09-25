Фигурантка секс-скандала в правительстве Украины рассказала об инопланетном опыте
Фигурантка секс-скандала в правительстве Украины рассказала об инопланетном опыте
© Aleksandra Klitina / facebook
«Я думаю, что при встрече с внеземной разумной жизнью, как и при встрече с земной разумной и неразумной жизнью, мы будем проявлять дружелюбие, доброжелательность и внимание, как мы и делаем каждый день», — сказал космонавт.

В октябре он должен отправиться на Международную космическую станцию.