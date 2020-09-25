Российские космонавты проявят дружелюбие по отношению к инопланетянам, если встретят их в космосе, хотя у них нет никаких инструкций относительно подобных контактов. Об этом сообщил космонавт Сергей Кудь-Сверчков, передает 24 сентября РИА Новости

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