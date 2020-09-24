Вопрос интеграции ДНР и ЛНР в российскую экономическую структуру — это вопрос решенный, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

Алексей Зубец: Россия должна интегрировать Донбасс в свое экономическое пространство © Youtube / Алексей Зубец

«Это две разные политические системы, но у них одна экономика. Экономика Монако полностью интегрирована во французскую экономику. Вот такой сценарий является оптимальным для всех. То есть с одной стороны существуют ДНР и ЛНР, самостоятельные сущности с собственными выборами в органы власти, но экономика которых, — это часть единого пространства с российской экономикой. Думаю, что мы как раз к этому идем», — рассказал Алексей Зубец.

Эксперт напомнил, что недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что при нынешнем украинском правительстве невозможно выполнение Минских соглашений, цель которых — достичь мирного урегулирования в Донбассе.

Следовательно, России надо принимать меры, чтобы поддерживать людей, которые там живут. И такие тенденции есть. Например, в конце августа таможенные правила ЕАЭС распространили и на ДНР и ЛНР, также как на Абхазию и Северную Осетию, добавил эксперт.

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