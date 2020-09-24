Херсонский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемую в госизмене руководительницу общественной организации «Русская национальная община "Русичъ"», преподавательницу коммунального высшего учебного заведения «Херсонская академия непрерывного образования» Херсонского облсовета Татьяну Кузьмич, передает издание «Крым.Реалии» 23 сентября

Агент влияния и подрывник нацбезопасности. СБУ в Херсоне схватила учительницу русского языка © Павел Волков

«Сторона защиты ходатайствовала о личном обязательстве или ночном домашнем аресте, поскольку якобы сумма залога в полмиллиона гривен очень велика. Прокуратура настаивала исключительно на содержании под стражей», — сообщила пресс-секретарь прокуратуры Херсонской области Анастасия Веселовская.

В итоге суд арестовал Кузьмич до 9 октября и назначил залог в размере 500 тысяч гривен (1,4 миллиона рублей).

Отмечается, что дело слушалось в закрытом режиме по ходатайству стороны обвинения, которая ссылалась на невозможность разглашения материалов дела. Сторона защиты Кузьмич также выступила за проведение закрытого заседания. Она при этом закрыла лицо от журналистов, ее адвокат также запретила себя снимать.

Ранее Служба безопасности Украины утверждала, что пресекла деятельность агентурной сети ФСБ России, которая якобы действовала в Херсонской области под руководством Кузьмич. По данным ведомства, она якобы была завербована российскими спецслужбами в Крыму в 2015 году.