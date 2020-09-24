Для России сейчас важно, чтобы в ближайшее время президент Белоруссии Александр Лукашенко не был отстранен от власти в результате насильственного сценария. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Украина исчезнет через 25 лет? Богдан Безпалько подвёл политические итоги недели © РИА Новости, Нина Зотина

«Но отстранение от власти может повлечь большие убытки в виде возможного резкого разрыва экономических связей, прекращения транзита углеводородов, отказа от долгов и много чего другого», — пояснил Безпалько.

Политолог добавил, что отношение Лукашенко к России не особенно поменялось, о чем свидетельствует сохранение белорусского транзита через литовские порты, а также сохранение на посту главы МИД Владимира Макея, который считается лидером прозападного лобби в белорусской власти.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.