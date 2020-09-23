Окружного административного суда столицы 27 мая 2020 года вынес решение о противоправности заявлений Института нацпамяти о том, что символика СС «Галичина» не является нацистской. Это постановление в среду, 23 сентября, отменил Киевский апелляционный суд, сообщает Vesti.ua

Представитель Института Нацпамяти во время слушаний настаивал на позиции, что эмблема дивизии СС «Галичина» не относится к символам нацизма. Киевский суд признал его правоту.

Фактически это решение означает легализацию символики СС.

Киевским судьям угрожают расправой поклонники дивизии СС «Галичина» — Долинский © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Заведено ли дело по факту попытки повлиять на правосудие, пока не сообщается.

Дивизия «Галичина» была сформирована в апреле 1943 года. Она состояла преимущественно из украинских добровольцев, и входила в состав войск СС нацистской Германии. В апреле 1945 года «Галичина» была формально включена в состав Украинской национальной армии.

В 2020 году во Львовской областной государственной администрации поздравили горожан с 77-летней годовщиной создания «Галичины».