Представитель Института Нацпамяти во время слушаний настаивал на позиции, что эмблема дивизии СС «Галичина» не относится к символам нацизма. Киевский суд признал его правоту.
Фактически это решение означает легализацию символики СС.
В ночь перед заседанием истцу, его адвокату и судье именно эту символы нарисовали на дверях и наклеили листовки с угрозами.
Заведено ли дело по факту попытки повлиять на правосудие, пока не сообщается.
Дивизия «Галичина» была сформирована в апреле 1943 года. Она состояла преимущественно из украинских добровольцев, и входила в состав войск СС нацистской Германии. В апреле 1945 года «Галичина» была формально включена в состав Украинской национальной армии.
В 2020 году во Львовской областной государственной администрации поздравили горожан с 77-летней годовщиной создания «Галичины».