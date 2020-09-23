Украина подписывала Минские соглашения по мирному урегулированию конфликта в Донбассе как проигравшая сторона. И потому она не может диктовать выгодные для себя условия их выполнения. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин 22 сентября во время прямой линии с жителями республики

Марат Баширов: Антироссийские санкции ЕС и США из-за Донбасса никого в России не испугают © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от Москвы решительных шагов для ускорения достижения мира в Донбассе. Он добавил, что иногда обсуждает эти и другие вопросы со своим российским коллегой Владимиром Путиным, но от переговоров с ним хотел бы «большей эффективности».

Однако, подчеркнул глава ДНР, почему-то с определенного момента «во многих источниках мы видим», что Киев с каких-то пор стал считать себя выигравшей стороной и пытается вести себя в переговорном процессе именно таким образом.

Кроме того, отметил политик, комплекс мер урегулирования конфликта был компромиссным, то есть удобным для каждой из сторон, но Киев продолжает идти по пути саботажа и деструктивных действий.

«Украина не выходит из Минских соглашений и очень болезненно реагирует, когда мы задаем вопрос напрямую: "Вы будете выполнять соглашения? Если нет, то так и скажите". Мы готовы к любому развитию событий, хотя, конечно же, мы за мирное решение конфликта. Но послушайте, не может сторона, подписавшая документы, когда проигрывала, диктовать какие-то новые условия», — сказал Пушилин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске Трехсторонней контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.