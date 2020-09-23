На видео Королева признается, что употребляет алкоголь с подругой.
«Идка, с кем еще можно бухнуть, посидеть и по-тёлкински перетереть весь тот… Всем привет. Всем прекрасного дня», — сказала Королева.
Пока певица не сделала официального заявления об измене супруга, свои комментарии на различных ток-шоу дают их друзья и коллеги по творческому цеху.
Так, Лена Ленина сказала, что ей жалко Королеву, но та знала, на что шла, потому что выходить замуж за стриптизера — значит изначально обречь себя на измены. При этом светская львица заявила, что Глушко все равно «хороший, красивый и сексуальный».
О неверности Тарзана стало известно, когда 23-летняя Анастасия Шульженко выложила пост в сети с признанием, что беременна от него.
Сначала стриптизер все отрицал и заявил, что в их с Королёвой дом приходили две дамы, которые украли деньги и драгоценности.
Позже шоумен нашел в себе силы и сделал публичное признание.
Шульженко появилась в эфире одного из ток-шоу, где не подтвердилось отцовство Тарзана в отношении ее будущего ребенка.
Тогда девушка выложила в сеть видеодоказательство своей интимной связи с Глушко. За это стриптизер пообещал привлечь ее к ответственности за разглашение деталей частной жизни.
Девушка говорит, что, несмотря ни на что, любит Тарзана и хочет иметь с ним семью.