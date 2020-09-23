Впервые после долгого молчания певица Наташа Королева выложила видео, где намекает на свою реакцию на измену супруга Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан. Ролик в Instagram выложила подруга артистки Ида Достман 21 сентября

На видео Королева признается, что употребляет алкоголь с подругой.

«Идка, с кем еще можно бухнуть, посидеть и по-тёлкински перетереть весь тот… Всем привет. Всем прекрасного дня», — сказала Королева.

Пока певица не сделала официального заявления об измене супруга, свои комментарии на различных ток-шоу дают их друзья и коллеги по творческому цеху.

Так, Лена Ленина сказала, что ей жалко Королеву, но та знала, на что шла, потому что выходить замуж за стриптизера — значит изначально обречь себя на измены. При этом светская львица заявила, что Глушко все равно «хороший, красивый и сексуальный».

Оскандалившаяся любовница Тарзана рассказала, как она собирается выйти за него замуж © Instagram, tarzan_gym Анастасия Шульженко выложила пост в сети с признанием, что беременна от него.

Сначала стриптизер все отрицал и заявил, что в их с Королёвой дом приходили две дамы, которые украли деньги и драгоценности.

Позже шоумен нашел в себе силы и сделал публичное признание.

Шульженко появилась в эфире одного из ток-шоу, где не подтвердилось отцовство Тарзана в отношении ее будущего ребенка.

Тогда девушка выложила в сеть видеодоказательство своей интимной связи с Глушко. За это стриптизер пообещал привлечь ее к ответственности за разглашение деталей частной жизни.

Девушка говорит, что, несмотря ни на что, любит Тарзана и хочет иметь с ним семью.