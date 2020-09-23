Если бы Запад действительно хотел отстранения от власти Александра Лукашенко, он бы подверг санкциям всех белорусских силовиков от руководителей ведомств до последнего рядового. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Безпалько объяснил, что должна сделать Россия, прежде чем требовать интеграции от Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина

Также, по его мнению, если бы всем белорусским гражданам, кроме тех, кто выступает против Лукашенко, стали отказывать в визах, это тоже могло бы расшатать режим.

«Но сейчас режим расшатывается просто от того, что приходится тратить большие средства на поддержку силовиков во время протестов», — считает Безпалько.

Сейчас, добавил политолог, Запад просто выражает свое неудовольствие по поводу того, что политик, которого они считают токсичным, остался у власти, поскольку хотел бы видеть во главе Белоруссии абсолютно послушного политика, идеологически им родственного, желательно еще и с двойным гражданством, как в Прибалтике.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.