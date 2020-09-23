Более глубокая интеграция Белоруссии в состав Союзного государства произойдет после анонсированных изменений конституции республики и выборов нового президента. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в эфире интернет-канала ITON TV

Яков Кедми рассказал об ошибке Запада, которая привела к геополитической победе России © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

«Пойдет процесс сближения и установления отношений с Россией. Он не идет так, как кто-то хотел: завтра подпишут соглашение и тогда все будет — нет. Тихо, спокойно, этап за этапом. Вот сейчас кто приехал в Белоруссию? Шойгу приехал. То есть первое, что волнует Россию — это военная безопасность», — указал Кедми.

По его мнению, процесс идет в этом направлении, а «какие этапы будут, что кому будет — это уже другой вопрос».

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10% и позднее сбежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.