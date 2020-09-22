Представители Евросоюза не предоставляли Украине официальной информации о возможном пересмотре безвизового режима. Об этом сообщила первая замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, говорится на Facebook-странице МИД 22 сентября

«Влияние Европы закончилось - ходите аккуратно»: «слуга народа» получил угрозы после голосования по САП © пресс-служба президента Украины Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что прошедшее 17 сентября голосование за кандидатов в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейший транш в размере 1,5 миллиарда евро.

«Украина не получала от представителей Европейского союза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики по отношению Украины. Определенные заявления, которые могут звучать, — это заявления политических фигур», — заявила Джапарова.

Ранее Верховная Рада включила в состав конкурсной комиссии на занятие административных должностей в САП семь представителей от парламента. Сразу после этого появились слухи о том, что ЕС и США высказали недовольство фактом данного назначения и якобы возникла угроза отмены безвиза с Европой.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он знает, кто распространил слухи об отмене безвиза — это «партия, лидером которой является человек, который до сих пор считает, что он "монарх" Украины». Таким образом он намекнул на политсилу экс-гаранта Петра Порошенко «Европейская солидарность».