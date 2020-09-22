По просьбе Поклонской разговор проходил 24 августа, в День независимости Украины. При этом политик предложила записать интервью в ресторане крымских татар. Однако она отметила, что дата была выбрана случайно.
Собчак поделилась с собеседницей опасением, что после съемки у нее могут возникнуть проблемы со въездом на Украину. Однако интервьюер отдельно уточнила, что ей пришлось рискнуть ради работы.
«Официально хочу заявить, что я здесь как журналист. Я здесь одним днем, только для интервью с вами», — заявила Собчак в начале беседы.
Российская ведущая неоднократно высказывала позицию, что Россия должна вернуть Крым Украине. Поэтому Собчак опасается, что после посещения полуострова ее могут внести в базу «Миротворец» и закрыть ей въезд на Украину.