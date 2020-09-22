Телеведущая и блогер Ксения Собчак взяла интервью у Натальи Поклонской. Ради встречи с политиком Собчак пришлось приехать в Крым

Собчак с сосками на голове и Лолита в латексе: пользователи разгромили новый клип Лободы © lobodaofficial / instagram

Собчак поделилась с собеседницей опасением, что после съемки у нее могут возникнуть проблемы со въездом на Украину. Однако интервьюер отдельно уточнила, что ей пришлось рискнуть ради работы.

«Официально хочу заявить, что я здесь как журналист. Я здесь одним днем, только для интервью с вами», — заявила Собчак в начале беседы.

Российская ведущая неоднократно высказывала позицию, что Россия должна вернуть Крым Украине. Поэтому Собчак опасается, что после посещения полуострова ее могут внести в базу «Миротворец» и закрыть ей въезд на Украину.