Украинский стендап-комик, теле- и радиоведущий 35-летний Владимир Остапчук и его невеста Кристина Горняк переболели Covid-19. Об этом он сообщил 21 сентября на своей странице в Instagram

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Дни 2-5. Ад, просто ад. Температура сбивается очень плохо, два раза чуть не теряю сознание, с каждым днём все хуже и хуже. Приходит результат третьего ПЦР теста — это коронавирус. Лечим цепефимом и дексамитазоном. В один вечер на полном серьезе беру паспорт и порываюсь ложиться в больницу.

Кристина продолжает мое лечение, хотя сама на ногах при минимуме симптомов тоже переносит "корону". Дни 6-9. Постепенно становится лучше. Вернулся нюх, чувствую запахи, как и раньше. Температурит до 37,2. Идём на поправку», — написал ведущий.

Через 2 недели после первых симптомов он сделал повторные тесты на коронавирус, они были негативные.

В конце поста он призвал не верить слухам о том, что коронавирус — это заговор.

«Не дай Бог вам пережить то, что ощутили мы за эти две недели. Берегите себя и, правда, не относитесь к Covid-19 легкомысленно. Я со своим прекрасным иммунитетом тоже думал — даже не почувствую. Опыт ещё тот», — резюмировал ведущий.