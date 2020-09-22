По словам Остапчука, резкое ухудшение состояния он почувствовал после прилета из Львова. Утром появились озноб, кашель и ломота во всем теле. Ведущий лег спать без температуры, а в 16:00 проснулся весь мокрый, с температурой 39,6. Через час понял, что не чувствует ни запахов, ни вкусов. Ещё через час уехал по скорой в больницу, рентген показал двустороннюю пневмонию, начался удушливый кашель.
«Дни 2-5. Ад, просто ад. Температура сбивается очень плохо, два раза чуть не теряю сознание, с каждым днём все хуже и хуже. Приходит результат третьего ПЦР теста — это коронавирус. Лечим цепефимом и дексамитазоном. В один вечер на полном серьезе беру паспорт и порываюсь ложиться в больницу.
Кристина продолжает мое лечение, хотя сама на ногах при минимуме симптомов тоже переносит "корону". Дни 6-9. Постепенно становится лучше. Вернулся нюх, чувствую запахи, как и раньше. Температурит до 37,2. Идём на поправку», — написал ведущий.
Через 2 недели после первых симптомов он сделал повторные тесты на коронавирус, они были негативные.
В конце поста он призвал не верить слухам о том, что коронавирус — это заговор.
«Не дай Бог вам пережить то, что ощутили мы за эти две недели. Берегите себя и, правда, не относитесь к Covid-19 легкомысленно. Я со своим прекрасным иммунитетом тоже думал — даже не почувствую. Опыт ещё тот», — резюмировал ведущий.
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КАК МЫ ПОБЕДИЛИ КОРОНАВИРУС ⠀ Судя по вопросам, которыми вы нас забросали, я понял одно — у людей по поводу коронавируса сейчас каша и неразбериха в головах ещё больше, чем весной, поэтому расскажу свою историю «коронации»😜 ⠀ День первый По прилету со Львова утром резко становится плохо, озноб, кашель и жуткая ломота во всем теле. Ложусь спать на пару часов, температуры нет. 16:00 — через пару часов сна весь мокрый, температура 39,6. Панадол. 17:00 — понимаю, что не чувствую ни запахов, ни вкусов. 17:30 — пишу видеообращение, что не могу подвергать опасности собравшихся на стендап, безумно расстроен. 18:00 — скорая везёт в 12 больницу. Рентген показывает двустороннюю пневмонию, температура по прежнему до 40. Начинается удушливый кашель. Колем дексамитазон, едем домой. ⠀ День 2 — 5. Ад, просто ад. Температура сбивается очень плохо, два раза чуть не теряю сознание, с каждым днём все хуже и хуже. Приходит результат третьего ПЦР теста — это коронавирус. Лечим цепефимом и дексамитазоном. В один вечер на полном серьезе беру паспорт и порываюсь ложиться в больницу. Кристина продолжает мое лечение, хотя сама на ногах при минимуме симптомов тоже переносит «корону». ⠀ День 6-9 Постепенно становится лучше. Вернулся нюх, чувствую запахи как и раньше. Температурит до 37,2. Идём на поправку. ⠀ День 10-14 Практически здоров, антибиотики, витамины, цинк, разрабатываю легкие, надуваю шары) Из побочных эффектов — сильно потею ночью, меняю по 2 футболки. Бессонница. ⠀ День 15 Сдаём повторно тесты — негативные. Ещё 2 дня курс антибиотиков. Первый раз выхожу в люди и пью кофе (сорри). ⠀ Благодарен своему ангелу-хранителю @kristygor что спасла меня😉 ⠀ Хотя она сказала «Я бы и с того света тебя достала, у нас на носу свадьба»😂❤️ ⠀ Всем, кто говорит, что это заговор, болеют звезды, это обычных грипп — не дай Бог вам пережить то, что ощутили мы за эти две недели. ⠀ Берегите себя и, правда, не относитесь к COVID 19 легкомысленно. Я со своим прекрасным иммунитетом тоже думал — даже не почувствую. Опыт ещё тот 🤗 Обнял ❤️