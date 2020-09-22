Если Украина даст заднюю по газовому вопросу, «Газпром» ожидают неприятности - Ищенко
Если Украина даст заднюю по газовому вопросу, «Газпром» ожидают неприятности - Ищенко
© РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк
Мощности запрошены на межгосударственных соединениях.

«Услуги по организации транзита будут оплачены «Газпромом» дополнительно к основному транзитному договору», — говорится в материале.

Аукцион по распределению мощностей прошел на платформах в Венгрии и Польше в понедельник, он стал первым в своем роде.

Объем дополнительных мощностей не назван. Как добавил первый зампред правления «Нафтогаза» Сергей Перелома, любая заказанная дополнительная мощность станет дополнительными средствами для украинцев и Украины.

 