Мощности запрошены на межгосударственных соединениях.
«Услуги по организации транзита будут оплачены «Газпромом» дополнительно к основному транзитному договору», — говорится в материале.
Аукцион по распределению мощностей прошел на платформах в Венгрии и Польше в понедельник, он стал первым в своем роде.
Объем дополнительных мощностей не назван. Как добавил первый зампред правления «Нафтогаза» Сергей Перелома, любая заказанная дополнительная мощность станет дополнительными средствами для украинцев и Украины.