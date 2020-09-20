«Я не прошу видеть во мне будущего президента Беларуси, потому что я себя так не позиционирую», — сказала Тихановская.
По ее словам, в своей предвыборной программе она главным пунктом считает «повторные выборы, честные и прозрачные и открытые», на которых будет избран глава белорусского государства.
Тихановская с выразила уверенность в том, что победителем станет «очень сильный лидер», с которым президент России Владимир Путин «разговаривал бы, как с равным».
Ранее власти Литвы и Польши заявили, что не признают результатов выборов президента Белоруссии, и объявили Тихановскую «легитимным президентом».
По данным ЦИК Белоруссии, на выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов, Тихановская стала второй, набрав около 10%.