Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не позиционирует себя как будущего президента Белоруссии. Ее слова прозвучали в интервью РБК, опубликованном 20 сентября

«Я не прошу видеть во мне будущего президента Беларуси, потому что я себя так не позиционирую», — сказала Тихановская.

По ее словам, в своей предвыборной программе она главным пунктом считает «повторные выборы, честные и прозрачные и открытые», на которых будет избран глава белорусского государства.

Литовская истерика. Зачем Вильнюс признал Тихановскую президентом Белоруссии © AFP, PETRAS MALUKAS Владимир Путин «разговаривал бы, как с равным».

Ранее власти Литвы и Польши заявили, что не признают результатов выборов президента Белоруссии, и объявили Тихановскую «легитимным президентом».

По данным ЦИК Белоруссии, на выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов, Тихановская стала второй, набрав около 10%.