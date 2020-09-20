Роль Украины, имеющий опыт двух Майданов, в белорусских протестах весьма существенна, считает депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Загородний. Его слова приводятся на официальном сайте политсилы 19 сентября

Об этом нардеп заявил, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Украина — это «форпост политических провокаций».

«Я даже не сомневаюсь, что роль Украины, которая имеет опыт двух "‎цветных революций"‎, в подготовке нынешнего "‎майдана"‎ в Беларуси весьма существенна. То, что белорусские "‎активисты"‎ в течение многих лет проходили подготовку в Украине, было известно давно… Меня поражает другое. И об этом сказал Лукашенко. Беларусь, даже несмотря на явную пронатовскую позицию Украины в последние годы, всегда поддерживала нас по ключевым вопросам, в том числе и в вопросах нашей территориальной целостности. То, как ведет себя наша власть, лично у меня ничего, кроме отвращения, не вызывает», — сказал Загородний.

«Остановите своих безумных политиков». Главное за неделю в Украине и Белоруссии © AFP, Alik KEPLICZ Владимира Зеленского заставили перечеркнуть хорошие отношения с Лукашенко.

«Может, у него лично была другая точка зрения. Но марионеточный режим потому так и называют, что за ниточки дергает кто-то другой», — сказал депутат.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада во главе с США десять лет готовили нынешние протесты в республике. В Европе в этом плане активно работали сателлиты США — Чехия, Польша, Литва и, «к сожалению, наша Украина».