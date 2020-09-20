Надо быть уверенным, что Украина просуществует 25 лет, по крайней мере в том виде, в каком она существует уже сейчас без Донбасса и без Крыма. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Украина исчезнет через 25 лет? Богдан Безпалько подвёл политические итоги недели © РИА Новости, Нина Зотина Алексей Резников заявил, что безопасная реинтеграция Донбасса займет минимум 25 лет.

Через 25 лет может оказаться, отметил эксперт, что все Левобережье уже не принадлежит Украине, что это либо самостоятельное государство, либо это государство, которое находится в определенных отношениях с Российской Федерацией, либо это просто часть Российской Федерации, как Крым.

«Ну и уровень экономического и человеческого потенциала тоже, вероятно, будет значительно меньше», — констатировал Безпалько.

По его мнению, территория западной Украины войдет в состав Польши, Евросоюза, если он тоже сохранится через 25 лет, а Закарпатье, возможно, станет частью Словакии или Венгрии.

Что касается высказывания Резникова, то украинская сторона по-прежнему делает свои заявления, а российская сторона по-прежнему реагирует на них болезненно, но пока не предпринимает никаких радикальных мер, добавил политолог.

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