За рулем внедорожника, протаранившего Спасо-хаус, находился гражданин России.
Инцидент произошел около четырех часов дня. Как сообщает пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс, сотрудники американской дипмиссии задержали водителя и передали его «местным властям».
По ее словам, посла США в России Джона Салливана в это время не было в здании. В ДТП никто не пострадал.
Ссылаясь на собственный источник, «Интерфакс» сообщает, что водитель Range Rover был сильно пьян и едва стоял на ногах. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники российской полиции.