В ограждение резиденции посла США в Москве в Спасопесковском переулке въехал неизвестный мужчина на Range Rover. Об этом 18 сентября сообщил «Интерфакс»

«Северный поток – 2»: Германия предлагает США «взятку» за отказ от санкций © AP, Michael Sohn

Инцидент произошел около четырех часов дня. Как сообщает пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс, сотрудники американской дипмиссии задержали водителя и передали его «местным властям».

По ее словам, посла США в России Джона Салливана в это время не было в здании. В ДТП никто не пострадал.

Ссылаясь на собственный источник, «Интерфакс» сообщает, что водитель Range Rover был сильно пьян и едва стоял на ногах. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники российской полиции.