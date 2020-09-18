Украинский физик Иван Максимов и математик Андрей Потоцкий получили Шнобелевскую премию-2020 за исследование поведения тела червей под воздействием вибрации. Об этом 18 сентября сообщается на официальном сайте премии

Отмечается, что оба ученых работают в Суинбернском университете в Австралии.

Их исследование показало, что вибрации заставляют дождевых червей формировать узоры, аналогично тому, как реагируют на вибрации капли воды. Украинский химик, которому «бог открыл истинный возраст Земли», может возглавить НАН

«Мы не планировали решить какой-нибудь конкретный вопрос или научную проблему. Я решил подать вибрацию с помощью динамика, поэтому пустил несколько инструментальных звуковых сигналов. И они начали двигаться, как вода», — рассказал Максимов.

Сейчас ученые изучают потенциальное применение результатов этого исследования.