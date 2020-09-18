Отмечается, что оба ученых работают в Суинбернском университете в Австралии.
Их исследование показало, что вибрации заставляют дождевых червей формировать узоры, аналогично тому, как реагируют на вибрации капли воды.
«Мы не планировали решить какой-нибудь конкретный вопрос или научную проблему. Я решил подать вибрацию с помощью динамика, поэтому пустил несколько инструментальных звуковых сигналов. И они начали двигаться, как вода», — рассказал Максимов.
Сейчас ученые изучают потенциальное применение результатов этого исследования.