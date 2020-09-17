Президент Белоруссии Александр Лукашенко всегда активно работал с российским общественным мнением и с российскими политическими силами. Об этом рассказал депутат Госдумы Константин Затулин 17 сентября на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт». Анонс © Украина.ру

«Защищает Лукашенко, защищает его политику, его самого, его опыт. В КПРФ считают, что Лукашенко — это наше все, причем не только в Белоруссии, но и вообще во всем мире», — констатировал Затулин.

Парламентарий указал, что в 90е годы Лукашенко работал с российским мнением более активно, когда он ездил в поездки по российским регионам, встречался с местными элитами, собирал большие аудитории и смотрелся более предпочтительно на фоне первого президента РФ Бориса Ельцина.

Тем не менее, добавил депутат, эта тенденция сохранилась, и коммунисты до сих пор считают главным, что Лукашенко якобы построил в Белоруссии истинный социализм и не дал приватизировать крупные заводы.

По его словам, все это не совсем так, но в КПРФ такими деталями не интересуются.

Слова спикера прозвучали 17 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.