В подтверждение этому служит тот факт, отметил политик, что Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ), одна из крупных парламентских фракций, с самого начала несмотря даже на провокацию с «вагнеровцами», последовательно защищает Лукашенко.
«Защищает Лукашенко, защищает его политику, его самого, его опыт. В КПРФ считают, что Лукашенко — это наше все, причем не только в Белоруссии, но и вообще во всем мире», — констатировал Затулин.
Парламентарий указал, что в 90е годы Лукашенко работал с российским мнением более активно, когда он ездил в поездки по российским регионам, встречался с местными элитами, собирал большие аудитории и смотрелся более предпочтительно на фоне первого президента РФ Бориса Ельцина.
Тем не менее, добавил депутат, эта тенденция сохранилась, и коммунисты до сих пор считают главным, что Лукашенко якобы построил в Белоруссии истинный социализм и не дал приватизировать крупные заводы.
По его словам, все это не совсем так, но в КПРФ такими деталями не интересуются.
Слова спикера прозвучали 17 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.