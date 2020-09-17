Эксперт отметил, что общественное мнение в Белоруссии изучалось не за счет демократических процедур или социологических опросов, а за счет хорошего чутья самого Лукашенко.
«И пока он чувствует общество и хорошо работает с обществом благодаря своему личному таланту, система может работать. Как только лидер такой системы теряет чувство общества, система начинает сбоить, и это огромная проблема», — указал Неменский.
По его мнению, в Белоруссии пока не происходит «цветной революции», но с событиями на Майдане белорусский кризис объединяет тот факт, что и в том, и в другом случае власть перестало замечать общественные настроения, и пока что эту связь с обществом так и не вернула.
Слова спикера прозвучали 17 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.