Президент Белоруссии Александр Лукашенко всегда побеждал на выборах с результатом в 80%. Но то, что власти опять решились «нарисовать» ему победу в 80%, свидетельствует о том, что власть перестала чувствовать общественные настроения. Об этом рассказал политолог Олег Неменский 17 сентября на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт». Анонс © Украина.ру

«И пока он чувствует общество и хорошо работает с обществом благодаря своему личному таланту, система может работать. Как только лидер такой системы теряет чувство общества, система начинает сбоить, и это огромная проблема», — указал Неменский.

По его мнению, в Белоруссии пока не происходит «цветной революции», но с событиями на Майдане белорусский кризис объединяет тот факт, что и в том, и в другом случае власть перестало замечать общественные настроения, и пока что эту связь с обществом так и не вернула.

Слова спикера прозвучали 17 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.