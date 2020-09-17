В Белоруссии осудили глухонемого человека, который, по версии милиции, «активно участвовал в несанкционированном митинге, размахивал руками, громко выкрикивал лозунги». Об этом 17 сентября сообщает kp.by

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«Он показывал [милиционерам] на слуховой аппарат, что не слышит, пытался что-то хоть объяснить, но его начали бить — по ногам, по лбу… Потом были синяки, и на спине тоже», — утверждает она.

Позже Александр рассказал, что в автозаке его поставили на колени, а в РОВД положили лицом на пол и не разрешали поднимать голову.

Когда телефон сына стал недоступен, мать обзвонила все РОВД и в итоге с трудом нашла Александра. Она приехала в райотдел, долго объясняла, что сын практически глухонемой, просила его отпустить. В итоге парня освободили, тем не менее успели составить протокол — допрашивали его без сурдопереводчика, отмечает гомельчанка.

Суд состоялся более чем через месяц. Он признал вину Александра недоказанной и оправдал его.

В Белоруссии шестую неделю продолжаются массовые протесты из-за президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав больше 80% голосов. Участники протестов требуют его отставки и проведения новой и честной процедуры голосования.