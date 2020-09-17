23-летнего жителя Гомеля Александра задержали 12 августа на автобусной остановке. Мать задержанного рассказала, что ОМОН схватил его и потащил в автозак, когда он уже садился в автобус. По словам женщины, ее сын практически не слышит и не говорит, понимает его только она.
«Он показывал [милиционерам] на слуховой аппарат, что не слышит, пытался что-то хоть объяснить, но его начали бить — по ногам, по лбу… Потом были синяки, и на спине тоже», — утверждает она.
Позже Александр рассказал, что в автозаке его поставили на колени, а в РОВД положили лицом на пол и не разрешали поднимать голову.
Когда телефон сына стал недоступен, мать обзвонила все РОВД и в итоге с трудом нашла Александра. Она приехала в райотдел, долго объясняла, что сын практически глухонемой, просила его отпустить. В итоге парня освободили, тем не менее успели составить протокол — допрашивали его без сурдопереводчика, отмечает гомельчанка.
Суд состоялся более чем через месяц. Он признал вину Александра недоказанной и оправдал его.
В Белоруссии шестую неделю продолжаются массовые протесты из-за президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав больше 80% голосов. Участники протестов требуют его отставки и проведения новой и честной процедуры голосования.