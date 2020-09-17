По его словам, оба государства модернизируют свои вооруженные силы, а также расширяют свои возможности в космической сфере и киберпространстве.
«Соединенные Штаты и их партнеры должны продолжать защищать свои основополагающие принципы и свой образ жизни. И мы полны решимости сделать это», — сказал Эспер.
Он добавил, что последние двадцать лет США боролись против экстремистов в ходе «конфликтов низкой интенсивности», что отвлекало внимание Вашингтона от более мощных противников.
В феврале сообщалось, что в проекте американского бюджета на 2021-й финансовый год Россия и Китай были названы основными угрозами для США. На противодействие России Белый дом предложил выделить $700 миллионов. Эти средства пойдут на поддержку союзников США в Европе, Евразии и Центральной Азии и на укрепление общей безопасности. Дополнительно $24 миллиона планируется потратить на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией».