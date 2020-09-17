Глава Пентагона Марк Эспер назвал Россию и Китай главными стратегическими соперниками США, передает 16 сентября «Интерфакс»

Сатановский объяснил, как Россия не позволила США взять себя за горло © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Соединенные Штаты и их партнеры должны продолжать защищать свои основополагающие принципы и свой образ жизни. И мы полны решимости сделать это», — сказал Эспер.

Он добавил, что последние двадцать лет США боролись против экстремистов в ходе «конфликтов низкой интенсивности», что отвлекало внимание Вашингтона от более мощных противников.

В феврале сообщалось, что в проекте американского бюджета на 2021-й финансовый год Россия и Китай были названы основными угрозами для США. На противодействие России Белый дом предложил выделить $700 миллионов. Эти средства пойдут на поддержку союзников США в Европе, Евразии и Центральной Азии и на укрепление общей безопасности. Дополнительно $24 миллиона планируется потратить на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией».