Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на российского оппозиционера Алексея Навального было совершено покушение. Об этом украинский лидер заявил 15 сентября на совместном брифинге в Вене с канцлером Австрии Себастьяном Курцом, передает Интерфакс

Владимир Корнилов: После «дела Навального» Россия и Запад вступают в эпоху новой холодной войны © РИА Новости, Владимир Трефилов Жозеп Боррель заявил, что создаваемый в Евросоюзе глобальный режим санкций можно было бы назвать именем оппозиционера Алексея Навального.

«Мы все осуждаем покушение на господина Навального, и весь мир, мне кажется, ожидает больше деталей об этом покушении. И ожидаем, что в ближайшее время они появятся», — заявил Зеленский.

Известие о том, что Алексей Навальный госпитализирован в Омске, появилось в СМИ 20 августа.

Российские врачи пришли к выводам, что у блогера нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — и кому.

Позднее оппозиционера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию, где у него выявили якобы отравление «Новичком».

При этом Берлин отказался предоставить доказательства и назвать лаборатории, где выявили названное отравляющее вещество.