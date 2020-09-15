Как сообщалось ранее, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что создаваемый в Евросоюзе глобальный режим санкций можно было бы назвать именем оппозиционера Алексея Навального.
«Мы все осуждаем покушение на господина Навального, и весь мир, мне кажется, ожидает больше деталей об этом покушении. И ожидаем, что в ближайшее время они появятся», — заявил Зеленский.
Известие о том, что Алексей Навальный госпитализирован в Омске, появилось в СМИ 20 августа.
Российские врачи пришли к выводам, что у блогера нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — и кому.
Позднее оппозиционера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию, где у него выявили якобы отравление «Новичком».
При этом Берлин отказался предоставить доказательства и назвать лаборатории, где выявили названное отравляющее вещество.