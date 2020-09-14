Проект государственного бюджета Украины на 2021 год, который на сегодняшнем заседании утвердил Кабинет министров, предусматривает дефицит 6% валового внутреннего продукта. Об этом 14 сентября министр финансов Сергей Марченко сообщил на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

Кабмин предложит Раде на 2021 год многомиллиардные расходы на дорожное хозяйство © Андрей Лубенский

По словам Марченко, с такими показателями он не видит угроз для прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), который является основным международным кредитором Украины.

В 2021 году планируется привлечь в госбюджет 6 млрд грн (около 17 млрд рублей), от МВФ и других международных финансовых организаций — 43,2 млрд грн (около 100 млрд рублей), размещения облигаций внешних государственных займов — 86,4 млрд грн (около 200 млрд рублей) и размещения внутренних государственных займов — 549,1 млрд грн (около 1,2 трлн рублей).