«Дефицит государственного бюджета составляет 270 млрд грн (около 650 млрд рублей). Мы снизили показатель дефицита на 1,5%, с 7,5% в этом году до 6%. Мы хотим выйти на нормальный цикл и снизить зависимость от внешних заимствований», — сказал он.
По словам Марченко, с такими показателями он не видит угроз для прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), который является основным международным кредитором Украины.
В 2021 году планируется привлечь в госбюджет 6 млрд грн (около 17 млрд рублей), от МВФ и других международных финансовых организаций — 43,2 млрд грн (около 100 млрд рублей), размещения облигаций внешних государственных займов — 86,4 млрд грн (около 200 млрд рублей) и размещения внутренних государственных займов — 549,1 млрд грн (около 1,2 трлн рублей).