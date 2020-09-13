В Мариуполе праворадикалы пять раз за сутки нападали на представителей партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщила пресс-служба политсилы

Все нападения радикалы совершили в субботу, 12 сентября.

«В течение дня группа молодчиков в масках, в черной одежде с красными шевронами, разгромила несколько палаток. Они подбегали, ломали столы, стулья, нападали на женщин», — говорится в сообщении.

«Это политическое рейдерство». ОПЗЖ заявила о сговоре Зеленского с радикалами © gdb.rferl.org Вадима Бойченко, демонстрируя тем самым «несостоятельность, слабость и неспособность противостоять идеям» политсилы на политической арене.

Представители ОПЗЖ потребовали привлечь уголовных к ответственности.

Напомним, 27 августа, под Харьковом группа радикалов заблокировала и обстреляла автобус с представителями организации «Патриоты — За жизнь». В автобусе, по данным полиции, находились 20 человек.

Нападавшие бросали в автобус камни, обстреливали его из травматического оружия, в результате чего в больницу с травмами попали четыре пассажира. Суд позднее отправил под арест шестерых участников нападения.