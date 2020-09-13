Все нападения радикалы совершили в субботу, 12 сентября.
«В течение дня группа молодчиков в масках, в черной одежде с красными шевронами, разгромила несколько палаток. Они подбегали, ломали столы, стулья, нападали на женщин», — говорится в сообщении.
В ОПЗЖ уверены, что боевиков покрывает городская власть в лице мэра Мариуполя Вадима Бойченко, демонстрируя тем самым «несостоятельность, слабость и неспособность противостоять идеям» политсилы на политической арене.
Представители ОПЗЖ потребовали привлечь уголовных к ответственности.
Напомним, 27 августа, под Харьковом группа радикалов заблокировала и обстреляла автобус с представителями организации «Патриоты — За жизнь». В автобусе, по данным полиции, находились 20 человек.
Нападавшие бросали в автобус камни, обстреливали его из травматического оружия, в результате чего в больницу с травмами попали четыре пассажира. Суд позднее отправил под арест шестерых участников нападения.