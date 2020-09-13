В центре Минска, где в воскресенье, 13 сентября, ожидается акция противников Александра Лукашенко, находятся солдаты внутренних войск и бронетехника. Об этом сообщает РИА Новости

На севере белорусской столицы журналисты заметили колонну из шести БТР, которую сопровождает автомобиль ГАИ. Колонна движется в сторону президентского дворца на площади Независимости. На самой площади уже находится милицейская спецтехника, в том числе автозаки.

Ограждения установили и вокруг стелы «Минск-герой», где обычно проходят оппозиционные митинги. Октябрьскую площадь обнесли колючей лентой, сейчас там дежурит около сотни силовиков.

Несанкционированная акция начнется в 14.00, предполагается, что к этому времени колонны оппозиции начнут выдвигаться в центр города. В субботу, 12 сентября, в протестных акциях участвовали свыше 1,7 тысячи человек, 114 из них задержали.

Холода окончательно похоронят протесты в Белоруссии - Гаспарян © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Несмотря на это, оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая набрала около 10% согласно данным ЦИК.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты ее сторонников. При этом сама Тихановская сбежала в Литву.