Москва во время Евромайдана была готова оказать Виктору Януковичу всевозможную помощь, но для этого Янукович должен был сопротивляться и подавлять мятеж, а не вести переговоры с мятежниками. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире интернет-канала PolitWera

Эксперт подчеркнул, что в случае переговоров с мятежниками власти уже ничто не может помочь, поскольку власть таким образом признает их равноправной стороной и признает их право требовать от нее передачи власти.

«Вот это сделал Янукович. Янукович отказался разгонять Майдан, Янукович сказал, что он пойдет по пути переговоров. Но если вы идете по пути переговоров, зачем вам присылать российский спецназ? Он что, вам договариваться поможет?» — пояснил Ищенко.

В первые дни протестов в Белоруссии Александр Лукашенко тоже заколебался и изъявил желание идти на переговоры с оппозицией, однако Москва объяснила ему, чем это может грозить, и он это понял, добавил политолог.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.

При этом власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.