Публицист Анатолий Вассерман заявил, что не ждет здравомыслия от протестующих в Белоруссии, так как они пытаются опротестовать свою неоспоримую принадлежность к русскому народу. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт рассказал о партизанской тактике, к которой перешла оппозиция © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко. По официальным данным, их численность составила 30 тысяч человек, а по информации журналистов и оппозиции — 150 тысяч. При этом все чаще на митингах стали звучать антироссийские лозунги.

«То, что сейчас называется протестным движением, протестует против вполне очевидного факта, а именно, что белорусы — неотъемлемая часть русского народа в целом. Ну и, как и положено людям, протестующим против бесспорных фактов, они, мягко говоря, недобросовестные и не совершенно умные, поэтому ждать от них здравомыслия я не берусь», — заявил Вассерман.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.