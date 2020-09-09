Президент Белоруссии Александр Лукашенко справится с переходом на новый, менее персонифицированный вариант управления страной, считает публицист Анатолий Вассерман

Официальный Минск представил России и ОБСЕ план по выходу из внутриполитического кризиса. Поправки, которые до 2022 года должны внести в Конституцию Белоруссии, увеличат роль парламента и правительства в жизни страны, ослабив власть президента.

После этого в республике должны пройти новые выборы главы государства и членов парламента.

- Анатолий Александрович, действительно ли готов Лукашенко реформировать основной закон страны?

— Я склонен доверять этому решению. Во-первых, нельзя забывать, что исполнение обязанностей президента вообще дело довольно тяжелое, а уж при том объеме обязанностей, какой сейчас прописан в Конституции Белоруссии, это вообще, мягко говоря, каторга. Догадываюсь, что Александр Григорьевич склонен что-то поменять.

Огораживание Белоруссии. По кому ударит поддержка белорусской оппозиции © Telegram-канал БелТА Путин] говорил, что пахал, как раб на галерах, он вовсе не преувеличивал. Мне, правда, не доводилось работать с политиками такого уровня, но на уровне субъекта федерации — это каторга.

Сейчас, насколько я могу судить, в Белоруссии уже выстроена достаточно четкая система управления, не нуждающаяся в этом непрерывном присмотре. Поэтому очень надеюсь, что он справится и с переходом на новый вариант управления, менее персонифицированный.

- Согласится ли белорусская оппозиция с намерениями президента?

— Разумеется, нет. Поскольку задача оппозиции, по крайней мере той, что сейчас имеется в Белоруссии, не в том, чтобы наводить порядок, а исключительно в том, чтобы максимально оторвать Белоруссию от остальной России.

- То есть протестное движение в Белоруссии будет набирать обороты?

— То, что сейчас называется протестным движением, протестует против вполне очевидного факта, а именно, что белорусы — неотъемлемая часть русского народа в целом. Ну и, как и положено людям, протестующим против бесспорных фактов, они, мягко говоря, недобросовестные и не совершенно умные, поэтому ждать от них здравомыслия я не берусь.

- В интервью российским телеканалам Лукашенко напомнил, что протесты в Белоруссии координируются через социальные сети и предупредил, что даже богатая Россия не сможет справиться с протестным движением, которое направляется через популярные мессенджеры. Согласны ли вы с утверждением белорусского президента?

— К сожалению, согласен. Действительно, современные технологии издевательства над жизнью и здравым смыслом настолько эффективны, что с ними пока очень трудно бороться.

Вспомните, как сейчас по тем же технологиям разрушают страну, где они разработаны, Соединенные Государства Америки. Поэтому я тут совершенно не надеюсь на что бы то ни было здравое. Барьеры поставить невозможно.

- 14 сентября Лукашенко с визитом посетит Москву, где встретится с Владимиром Путиным. Чего вы ожидаете от этой встречи и переговоров?

— Не знаю. Знаю только, что и Лукашенко и Путин существеннее умнее меня и они, скорее всего, придумают для своей общей страны гораздо больше интересного, чем я в состоянии предположить.