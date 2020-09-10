После скандального интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону украинские политики, скорее всего, еще раз подумают, работать ли с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом, считает политолог Алексей Якубин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин: Интервью Богдана пропитано колоссальной обидой на Зеленского © Facebook, Алексей Якубин Дмитрию Гордону 4-часовое интервью, в котором рассказал о «зрадах» в окружении президента Владимира Зеленского и поделился скандальными подробностями политической «кухни» Украины.

«Это интервью, по моему мнению, только на первый взгляд выглядит успешным. Хорошо, он спровоцировал дополнительный «хайп» один раз. Теперь если он рассчитывает с помощью этого интервью вернуться в политику — я думаю, что очень многие политические игроки несколько раз подумают, есть ли смысл вообще связываться с Андреем Богданом. Учитывая, что потом ты можешь получить набор каких-то, возможно, фантазий или историй вокруг с элементами правдивых событий», — отметил политолог.

По мнению Якубина, к словам Богдана не стоит относиться слишком серьезно, так как в них явно прослеживается серьезная обида на Зеленского и весь Офис президента.

Полный тест интервью можно прочесть здесь.