- До увольнения с поста главы ОП Богдана называли одним из ближайших соратников Зеленского. Можно ли говорить о том, что после интервью Богдан стал врагом президента и союзником Порошенко?
— Честно говоря, то, что он там наговорил — это, в действительности, как мне кажется, набор слухов, причем обиженных — чувствуется какая-то обида во всей этой истории. Но есть нюанс, который связан с тем, что он, все-таки, бывший глава Офиса президента. Мне кажется, что по тем вещам, которые он сказал, нужно открывать расследование: если он сказал «А» — пусть предоставляет доказательства по всему перечню.
Во многом складывается впечатление, что у этого интервью есть несколько целей. Во-первых, мы видим вектор удара по Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку в момент когда, в том числе, готовятся переговоры на уровне советников лидеров стран «нормандского формата», когда ситуация с перемирием и так далее.
Во-вторых, у него явно есть обида на то, что Зеленский отправил его в отставку.
В-третьих, это происходит после того, как некоторые депутаты из орбиты Богдана, например Гео Лерос, были исключены из фракции «Слуга народа».
В-четвертых, здесь действительно очень много совпадений с позицией Порошенко. Я не исключаю, что, возможно, здесь есть какое-то ситуативное подыгрывание с попыткой ослабить Зеленского как президента. Более того, в этом интервью Богдан рассказал о таких мета-планах, что хорошо бы вообще ликвидировать должность президента на Украине в принципе и перейти на парламентскую республику.
По всем вот этим нюансам сразу возникает вопрос: почему он «прозрел» сейчас? И насколько это интервью является корректным, учитывая, что он был главой Офиса президента и, очевидно, подписывал договор о неразглашении?
Мне кажется, всё это интервью пропитано колоссальной обидой на Зеленского, на современное положение вещей. Богдан же считает, что он способствовал приходу Зеленского к власти, был одним из его первых соратников — а теперь вот, как же так, они не в одной лодке.
- Как вы считаете, ждут ли Зеленского и его окружение какие-то последствия в связи с этим интервью?
— Уже это интервью активно пользуется теми, кто и так верил в негатив, связанный с Зеленским. Да, оно будет использовано, возможно, у Порошенко так же. Много слухов ходит, возможно, на осень готовятся протесты или попытки протестов. Мы даже сейчас видим их — по поводу перемирия и совместной патрульной миссии. Так что да, без сомнения, интервью Богдана будет использовано врагами Зеленского и противниками того курса, который он ведет в том числе по отношению к Донбассу.
Это интервью, по моему мнению, только на первый взгляд выглядит успешным. Хорошо, он спровоцировал дополнительный «хайп» один раз. Теперь если он рассчитывает с помощью этого интервью вернуться в политику — я думаю, что очень многие политические игроки несколько раз подумают, есть ли смысл вообще связываться с Андреем Богданом. Учитывая, что потом ты можешь получить набор каких-то, возможно, фантазий или историй вокруг с элементами правдивых событий.
- Слова Богдана ударят по позициям Ермака или наоборот укрепят?
— Есть очень большое желание со стороны Богдана и близких ему людей сбить Ермака — и это очень заметно. И, заметьте, эта история началась сразу после отставки и назначения Ермака, а затем после того, как Ермак начал активничать по Донбассу. Я имею в виду, что первые так называемые записи Лероса появились как раз в канун планов по созданию консультативной группы, которые в итоге не были реализованы. Я думаю, что это не просто так.
Вообще у Порошенко и части украинского политического класса Ермак и его действия по Донбассу вызывают большой негатив. И есть попытка сбить его, возможно, с расчетом на то, чтобы Зеленскому также не удалось ничего, потому что есть понимание, что во многом рейтинг его до сих пор держится на обещаниях закончить конфликт.
- Богдан заявил, что у Украины с Россией будет мир. Готов ли к этому Зеленский, и какие обстоятельства должны сложиться для этого?
— Мне кажется, мы слишком большое внимание уделяем словам Богдана. Да, он экс-руководитель Офиса президента, но в его словах очень явно прослеживается линия обиды, что он не у власти. А хотелось бы.
Плюс, в этом интервью есть разные реверансы в сторону разных политических игроков. Например, по поводу Авакова, которого он назвал прозападным политиком. Или вот этот его список людей, которые могли бы претендовать в президенты Украины — это же не просто так, я думаю, было сказано.
Мне кажется, не стоит считать это интервью наивным, что, мол, Богдан выпил бокал вина с Гордоном и решил рассказать. Он прицельно посылал какие-то сигналы разным аудиториям и разным украинским политикам.
Но тут еще возникает вопрос: если Богдан был главой ОП, имел доступ к разной информации, и если все действительно было так, как он рассказал — почему же он не говорил об этом раньше, в том числе, когда был главой Офиса президента?