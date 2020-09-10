Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан дал журналисту Дмитрию Гордону 4-часовое интервью, в котором рассказал о «зрадах» в окружении Зеленского и поделился подробностями происходящего на политической «кухне». Что на самом деле стоит за словами политика и чего он добивается, в интервью Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

- До увольнения с поста главы ОП Богдана называли одним из ближайших соратников Зеленского. Можно ли говорить о том, что после интервью Богдан стал врагом президента и союзником Порошенко?

— Честно говоря, то, что он там наговорил — это, в действительности, как мне кажется, набор слухов, причем обиженных — чувствуется какая-то обида во всей этой истории. Но есть нюанс, который связан с тем, что он, все-таки, бывший глава Офиса президента. Мне кажется, что по тем вещам, которые он сказал, нужно открывать расследование: если он сказал «А» — пусть предоставляет доказательства по всему перечню.

Во многом складывается впечатление, что у этого интервью есть несколько целей. Во-первых, мы видим вектор удара по Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку в момент когда, в том числе, готовятся переговоры на уровне советников лидеров стран «нормандского формата», когда ситуация с перемирием и так далее.

Во-вторых, у него явно есть обида на то, что Зеленский отправил его в отставку.

В-третьих, это происходит после того, как некоторые депутаты из орбиты Богдана, например Гео Лерос, были исключены из фракции «Слуга народа».

В-четвертых, здесь действительно очень много совпадений с позицией Порошенко. Я не исключаю, что, возможно, здесь есть какое-то ситуативное подыгрывание с попыткой ослабить Зеленского как президента. Более того, в этом интервью Богдан рассказал о таких мета-планах, что хорошо бы вообще ликвидировать должность президента на Украине в принципе и перейти на парламентскую республику.

«Это не бомба, но автоматная очередь с кучей рикошетов». Ермолаев об интервью Богдана © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Мне кажется, всё это интервью пропитано колоссальной обидой на Зеленского, на современное положение вещей. Богдан же считает, что он способствовал приходу Зеленского к власти, был одним из его первых соратников — а теперь вот, как же так, они не в одной лодке.

- Как вы считаете, ждут ли Зеленского и его окружение какие-то последствия в связи с этим интервью?

— Уже это интервью активно пользуется теми, кто и так верил в негатив, связанный с Зеленским. Да, оно будет использовано, возможно, у Порошенко так же. Много слухов ходит, возможно, на осень готовятся протесты или попытки протестов. Мы даже сейчас видим их — по поводу перемирия и совместной патрульной миссии. Так что да, без сомнения, интервью Богдана будет использовано врагами Зеленского и противниками того курса, который он ведет в том числе по отношению к Донбассу.

Это интервью, по моему мнению, только на первый взгляд выглядит успешным. Хорошо, он спровоцировал дополнительный «хайп» один раз. Теперь если он рассчитывает с помощью этого интервью вернуться в политику — я думаю, что очень многие политические игроки несколько раз подумают, есть ли смысл вообще связываться с Андреем Богданом. Учитывая, что потом ты можешь получить набор каких-то, возможно, фантазий или историй вокруг с элементами правдивых событий.

- Слова Богдана ударят по позициям Ермака или наоборот укрепят?

— Есть очень большое желание со стороны Богдана и близких ему людей сбить Ермака — и это очень заметно. И, заметьте, эта история началась сразу после отставки и назначения Ермака, а затем после того, как Ермак начал активничать по Донбассу. Я имею в виду, что первые так называемые записи Лероса появились как раз в канун планов по созданию консультативной группы, которые в итоге не были реализованы. Я думаю, что это не просто так.

Вообще у Порошенко и части украинского политического класса Ермак и его действия по Донбассу вызывают большой негатив. И есть попытка сбить его, возможно, с расчетом на то, чтобы Зеленскому также не удалось ничего, потому что есть понимание, что во многом рейтинг его до сих пор держится на обещаниях закончить конфликт. Остап Бендер президента Зеленского. Как главу Украины подставил бывший лучший друг © Фото из открытых источников

- Богдан заявил, что у Украины с Россией будет мир. Готов ли к этому Зеленский, и какие обстоятельства должны сложиться для этого?

— Мне кажется, мы слишком большое внимание уделяем словам Богдана. Да, он экс-руководитель Офиса президента, но в его словах очень явно прослеживается линия обиды, что он не у власти. А хотелось бы.

Плюс, в этом интервью есть разные реверансы в сторону разных политических игроков. Например, по поводу Авакова, которого он назвал прозападным политиком. Или вот этот его список людей, которые могли бы претендовать в президенты Украины — это же не просто так, я думаю, было сказано.

Мне кажется, не стоит считать это интервью наивным, что, мол, Богдан выпил бокал вина с Гордоном и решил рассказать. Он прицельно посылал какие-то сигналы разным аудиториям и разным украинским политикам.

Но тут еще возникает вопрос: если Богдан был главой ОП, имел доступ к разной информации, и если все действительно было так, как он рассказал — почему же он не говорил об этом раньше, в том числе, когда был главой Офиса президента?