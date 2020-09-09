Протесты, вопреки всем прогнозам, не только не идут на спад, а остаются по-прежнему многочисленными — это связано с тем, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не признает внутренних причин для уличных акций, сказал глава Витебского отделения Республиканской партии труда и согласия Александр Лукашок в интервью изданию Украина.ру

«Есть только попытки описать протесты исключительно как западные проплаченные акции. Но это не вся правда. Кто-то продолжает акции из-за драйва. Но есть много тех, кто обижен и обманут, и с ними никто не планирует разговаривать», — сказал эксперт.

Диалог именно с этими людьми, по словам белорусского депутата, сможет переломить ситуацию в лучшую сторону.

«Вместе устаканим любого»: Лукашенко пригрозил задействовать совместные с РФ войска в случае внешней агрессии © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Во вторник, 8 сентября, в интервью ведущим российским СМИ Александр Лукашенко сказал, что «возможно, немного пересидел», и уточнил, что за протестами в его стране стоят американцы, действующие через центры в Польше и Чехии.

Признал лидер страны и внутренние причины происходящего, по его мнению, это новые поколения «буржуйчиков», которые хотят власти.