«Есть только попытки описать протесты исключительно как западные проплаченные акции. Но это не вся правда. Кто-то продолжает акции из-за драйва. Но есть много тех, кто обижен и обманут, и с ними никто не планирует разговаривать», — сказал эксперт.
Диалог именно с этими людьми, по словам белорусского депутата, сможет переломить ситуацию в лучшую сторону.
При этом эксперт подчеркнул, что внешнее влияние в координации акций все же играет наибольшую роль.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Во вторник, 8 сентября, в интервью ведущим российским СМИ Александр Лукашенко сказал, что «возможно, немного пересидел», и уточнил, что за протестами в его стране стоят американцы, действующие через центры в Польше и Чехии.
Признал лидер страны и внутренние причины происходящего, по его мнению, это новые поколения «буржуйчиков», которые хотят власти.