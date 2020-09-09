«Не хочу, чтобы меня осуждали или считали циничным, но во всем мире COVID-19 унес жизни тех, кто и так был обузой для себя и окружающих. Это были люди, которые боролись с последними стадиями рака, тяжелым диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями. Так произошло и во Франции, и в Италии, и, к сожалению, в Молдове», — заявил Фуртунэ.
Через несколько часов после этого заявления Демократическая партия, экс-министр здравоохранения Алла Немеренко и оппозиционные партии начали требовать от эпидемиолога уйти с должности. Впоследствии требование об отставке Фуртунэ выдвинул президент Молдавии Игорь Додон.
Фуртунэ заявил, что его неправильно поняли: он якобы имел в виду, что эти больные — «бремя с медицинской точки зрения, а не с социальной». Тем не менее, официально о своей отставке он сообщил во время заседания 8 сентября, которое созвал премьер-министр Ион Кику. Он при этом высоко оценил профессионализм Фуртунэ и поблагодарил его за работу.