Политики Молдавии потребовали от главного эпидемиолога страны Николае Фуртунэ освободить свою должность после его заявления о том, что коронавирус унес жизни тех, «кто и так был обузой для окружения». Он сказал об этом в эфире телеканала TVR Moldova 8 сентября

Президент Молдавии Додон готов испытать на себе российскую вакцину от COVID-19 © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк заявил Фуртунэ.

Через несколько часов после этого заявления Демократическая партия, экс-министр здравоохранения Алла Немеренко и оппозиционные партии начали требовать от эпидемиолога уйти с должности. Впоследствии требование об отставке Фуртунэ выдвинул президент Молдавии Игорь Додон.

Фуртунэ заявил, что его неправильно поняли: он якобы имел в виду, что эти больные — «бремя с медицинской точки зрения, а не с социальной». Тем не менее, официально о своей отставке он сообщил во время заседания 8 сентября, которое созвал премьер-министр Ион Кику. Он при этом высоко оценил профессионализм Фуртунэ и поблагодарил его за работу.