Заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Бабиков выступил за создание отдельного органа по расследованию наиболее сложных преступлений, таких как коррупционные, совершенные сотрудниками правоохранительных органов или совершенные ОПГ. Об этом в среду, 9 сентября, сообщили «Украинские новости»

«Я думаю, что рано или поздно к этому придут. Но не подчинить (НАБУ к ГБР), а скорее один орган должен заниматься расследованием наиболее сложных преступлений. Я бы сюда отнес — коррупционные, совершенные сотрудниками правоохранительных органов и совершенные ОПГ. Я предполагаю, что рано или поздно такой орган будет создан, потому что вот эти перетягивания канатов и конкуренция за уголовные производства приводит к трате впустую значительного ресурса правоохранительных органов», — рассказал Бабиков в интервью изданию.

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«Для того чтобы решить эту проблему, необходимо комплексно подойти к вопросу — не просто автоматически объединить или переподчинить. Это ничего не даст. Нужно понимать структуру правоохранительных органов, которые мы хотим построить. Эта структура должна быть с четко разграниченной подследственностью и понятными правилами, кто и за что отвечает», — добавил Бабиков.

Ранее замглавы ГБР заявлял, что считает неэффективной действующую на Украине систему борьбы с коррупцией.