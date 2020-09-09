С началом отопительного сезона ряд вопросов в белорусской экономике до сих пор не решен, а курс валюты достаточно чувствительно отреагировал и на события последних дней, и на забастовки. Об этом рассказал сопредседатель пророссийской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: Россия предлагает Белоруссии адекватный выход из кризиса © из личного архива Сергея Луща

«Сегодня необязательно посещать массовые мероприятия. Многие выражают несогласие на рабочих местах в форме итальянской забастовки или иных формах протестов. Сейчас даже говорят, что белорусы перешли к партизанской тактике», — пояснил Лущ.

Общественный деятель добавил, что как только зарплаты, в первую очередь бюджетникам, перестанут платить (и этого тоже нельзя исключать), то и они могут выйти на улицу и пополнить ряды протестующих.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).