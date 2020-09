Украинская певица Анна Седокова заинтриговала подписчиков загадочной подписью к снимку, которым поделилась в Instagram 7 сентября

На фото певица в необычном дизайнерском купальнике, дополняют образ крупные украшения.

«Just a TWO of us (Только мы вдвоем. — ред.)» — подписала Седокова снимок, чем ввела своих подписчиков в замешательство.

«Кто же тогда этот второй?», «Неужели беременна?» — поинтересовались они в комментариях.

«Красивая мама», «Гарна україночка», «Скоро будет похожа на резиновую Ким», — отреагировали на смелый образ подписчики певицы.