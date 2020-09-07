Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) требует освобождения представителей СМИ, задержанных 5 и 6 сентября в Минске и Витебске во время освещения протестных акций. Об этом говорится в заявлении ассоциации, размещенном на ее сайте 6 сентября

Белорусский журналист о ситуации в стране: может полыхнуть где угодно © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко.

По данным БАЖ, в следственных изоляторах остаются трое представителей СМИ, задержанных в ходе этих акций. В частности, журналистка «Зеленого портала» Анастасия Захаревич была задержана в Минске 5 сентября. В РУВД Центрального района Минска сообщили, что ее статус выясняется.

Кроме того, до сих пор не освободили журналиста «Радио Рация» Артема Сизинцева, задержанного во время разгона колонны демонстрантов на улице Чеботарева в Минске 6 сентября. Его предположительно перевезли в изолятор в Жодино. В понедельник, 7 сентября, ожидается суд над журналистом в суде Заводского района Минска. Также 6 сентября в Витебске был задержан журналист Дмитрий Казакевич, который провел ночь в изоляторе, его также ожидает суд.

Известно также, что 6 сентября в Могилеве задержали корреспондента БелаПАН Алеся Асипцова, который носил жилетку с надписью «Пресса» и имел при себе необходимые документы. Позже его отпустили.

«Белорусская ассоциация журналистов требует освобождения своих коллег», — говорится в заявлении.

Ранее БАЖ требовала пересмотра дел в отношении шести журналистов, которым суд Октябрьского района Минска 4 сентября назначил по трое суток административного ареста, они уже на свободе. Среди них — сотрудники «Комсомольской правды в Белоруссии», журналист БелаПАН и корреспонденты портала tut.by. В ассоциации напомнили, что журналисты имеют право находиться на массовых мероприятиях согласно законам «О средствах массовой информации» и «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь».

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.