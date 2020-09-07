В конце февраля из Китая эвакуировали 45 украинских граждан и 27 иностранцев. Зинченко отказалась уезжать, так как ее не брали в самолет из-за домашнего питомца — маленькой собаки. Ей лично позвонил президент Владимир Зеленский и пообещал найти способ эвакуировать ее домой, однако затем заявил, что время шуток прошло и девушка должна оставить свою собаку в посольстве.
«Максим [Соколюк] мне позвонил, чтобы спросить, почему меня не эвакуировали, и узнать детали моей проблемы… Он помогал мне спланировать успешно мое возвращение домой… Когда я прилетела, мы встретились и не знали, что сказать… Максим передал мне письмо, которое написал, и уехал… В письме он написал свои чувства, мысли… Когда самоизоляция закончилась <…>, Максим приехал и предложил переехать в Киев… А в Киеве у нас началась самая настоящая совместная жизнь», — рассказала Зинченко.
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Пришло время рассказать нашу историю знакомства. Это будет долгий но очень интересный рассказ и я уверенна, что вам он понравится ☺️ ✨20.02.2020✨Максим мне позвонил, что бы спросить почему меня не эвакуировали и узнать детали моей проблемы, он увидел меня в списках и я единственная была, кого не взяли на самолёт. Все это время мы общались и он помогал мне спланировать успешно мое возвращение домой, информационно и морально поддерживал. Всю историю в деталях по поводу трудностей перед полётом домой, я уже писала, по этому продолжу с 25.04.2020 — наша встреча ☺️ Когда я прилетела, мы встретились и не знали что сказать, как себя вести друг с другом, это было очень мило и неряшливо 😁 Максим передал мне письмо которое написал и уехал, я осталась у бабушки на самоизоляции. В письме он написал свои чувства, мысли. После прочтения я ходила по дому сама не своя, мы созвонились и он пообещал скоро приехать, это скоро произошло через два дня 🤪 Максим приезжал на выходные из Киева, я дома бабушке помогала и затеяла ремонт кухни (в качестве подарка ей на день рождение), он поддержал мою идею и ремонт мы стали делать вместе, это было весело и я не знала что так бывает. Нестандартное знакомство так ещё и первые дни вместе начались с ремонта. Наши чувства и отношения друг к другу стали не просто хорошими, они стали крепкими, тёплыми и домашними. Звучит как сказка ☺️ Когда самоизоляция закончилась и ремонт тоже, Максим приехал и предложил переехать в Киев, помог собрать вещи и через день мы уже были в Киеве.😊 в те три недели произошло столько событий, что и книги не хватит одной. Ну а в Киеве у нас началась самая настоящая совместная жизнь и продолжение карантине😷 Я не могу объяснить что это было, заезды иди стечение обстоятельств, судьба — но мы вместе и мы очень счастливы. Наша любовь не похожа но обычную, она несёт необыкновенную историю и множество событий, которые мы с улыбкой рассказываем нашим близким.✨ Хочется лишь сказать, любите. Любите всем сердцем и будьте счастливы. С днём рождения, мой любимый Максим ❤️
Соколюк также опубликовал пост об истории знакомства с девушкой с собачкой, однако позднее он был удален.
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