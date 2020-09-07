Украинка Анастасия Зинченко, отказавшаяся покинуть китайский Ухань в разгар пандемии коронавируса без своей собачки, показала нового возлюбленного - председателя Госмиграционной службы Украины Максима Соколюка. Совместное фото и историю знакомства она опубликовала в своем Instagram 6 сентября

Украинка с собачкой добралась из Уханя в Херсон без помощи Зеленского © Instagram, nastyazinchenko Владимир Зеленский и пообещал найти способ эвакуировать ее домой, однако затем заявил, что время шуток прошло и девушка должна оставить свою собаку в посольстве.

«Максим [Соколюк] мне позвонил, чтобы спросить, почему меня не эвакуировали, и узнать детали моей проблемы… Он помогал мне спланировать успешно мое возвращение домой… Когда я прилетела, мы встретились и не знали, что сказать… Максим передал мне письмо, которое написал, и уехал… В письме он написал свои чувства, мысли… Когда самоизоляция закончилась <…>, Максим приехал и предложил переехать в Киев… А в Киеве у нас началась самая настоящая совместная жизнь», — рассказала Зинченко.

Соколюк также опубликовал пост об истории знакомства с девушкой с собачкой, однако позднее он был удален.

Стоит отметить, что в декларации у главы Госмиграционной службы указаны жена и двое детей.